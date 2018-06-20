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Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

 Минобороны Украины: Для «закрытия» границы с РФ нужно четыре млрд долларов

Минобороны Украины: Для «закрытия» границы с РФ нужно четыре млрд долларов
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 Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД

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13:50   20 Июня 2018
Весь мир

МИД РФ предупредил, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием

МИД РФ предупредил, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Сирии готовятся новые провокации с применением химического оружия. В итоге виновными выставят официальные власти Дамаска.

20 июня Захарова проводит еженедельный брифинг в Самаре, который освещает корреспондент ИА «Политика сегодня».

МИД РФ предупредил, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием

Она подчеркнула, что все информационные вбросы заказаны и проплачены. Российскому внешнеполитическому ведомству уже поступили сигналы об очередной готовящейся провокации. Захарова отметила, что после того, как данные будут тщательно изучены, Москва постарается предупредить об этом, чтобы предотвратить возможные инциденты и последующие обвинения.

Ранее западные страны уже обвиняли сирийское правительство в причастности к якобы химатаке на город Дума. В МИД России опровергли эту информацию и заявили, что цель вбросов фейковой информации — выгородить террористов и оправдать возможные удары и налеты извне.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #мид рф #химатака #арова
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