По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Сирии готовятся новые провокации с применением химического оружия. В итоге виновными выставят официальные власти Дамаска.

20 июня Захарова проводит еженедельный брифинг в Самаре, который освещает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Она подчеркнула, что все информационные вбросы заказаны и проплачены. Российскому внешнеполитическому ведомству уже поступили сигналы об очередной готовящейся провокации. Захарова отметила, что после того, как данные будут тщательно изучены, Москва постарается предупредить об этом, чтобы предотвратить возможные инциденты и последующие обвинения.

Ранее западные страны уже обвиняли сирийское правительство в причастности к якобы химатаке на город Дума. В МИД России опровергли эту информацию и заявили, что цель вбросов фейковой информации — выгородить террористов и оправдать возможные удары и налеты извне.