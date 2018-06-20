Ягланд: Россия играет важную роль в Совете Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд высоко оценил вклад России в деятельность Совета Европы. Он надеется, что Кремль продолжит работу по обеспечению защиты прав и свобод человека в рамках Европейской конвенции.

Об этом генсек сообщил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во вступительном слове Ягланд ни разу не упомянул о проблемах между Россией и ЕС.

Визит генерального секретаря проходит на фоне ухудшения отношений между Москвой и Страсбургом. Конфликт между сторонами обострился в 2014-2015, когда российских депутатов лишили права голоса в Совете Европы, из-за позиции по Крыму. В ответ Россия прекратила регулярные выплаты членских взносов в бюджет СЕ. Несмотря на приостановку выплат, Москва продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Россия неоднократно предлагала законодательно закрепить недопустимость введения санкций против национальных делегаций.

Ранее пресс-секретарь Ягланда заявил РИА «Новости», что генсек планирует убедить российскую сторону возобновить взносы в бюджет организации.