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Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

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14:00   20 Июня 2018
Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

Обменники в воздушной гавани скупают доллары за 50 рублей, а продают за 69.

В Шереметьеве прокомментировали сообщения о «выгодном» курсе обмена в аэропорту. Ранее в соцсетях появились фотографии пунктов обмена валюты в аэропорту, которые покупают доллары за 50 рублей, а продают уже за 69. К слову, курс Центробанка РФ за доллар — 64,06 рублей. 

 

«Сам аэропорт не продает и не покупает доллары. Это вопрос к банкам, которые осуществляют валютно-обменные операции», — прокомментировал «Политике Сегодня» курс рубля в воздушной гавани руководитель пресс-службы Шереметьева Роман Генис. 

Как добавил Генис, в договорах с арендаторами нет пункта о границах коридора валют:

«Это их (банков) коммерческая политика».

Пользователи Twitter в комментариях отмечали, что такой «выгодный» курс обмена — во всех московских аэропортах и не только во время чемпионата мира по футболу. 

На прибывающих в Россию иностранных болельщиках пытаются нажиться и таксисты. В соцсетях пользователи сообщают, что гостя из Саудовской Аравии довезли до Москвы от аэропорта за 29 тысяч рублей вместо трех тысяч, а исландские болельщики заплатили 50 тысяч. Некоторые таксисты утверждают, что счетчики показывают цену не в рублях, а в евро.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #шереметьево #доллар #общество #чм2018
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