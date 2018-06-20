Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

Обменники в воздушной гавани скупают доллары за 50 рублей, а продают за 69.

В Шереметьеве прокомментировали сообщения о «выгодном» курсе обмена в аэропорту. Ранее в соцсетях появились фотографии пунктов обмена валюты в аэропорту, которые покупают доллары за 50 рублей, а продают уже за 69. К слову, курс Центробанка РФ за доллар — 64,06 рублей.

Пока правоохранители Москвы ловят таксистов завышающих цены - обменник в Шереметьево D встречает гостей столицы самым честным курсом. Как говорится - Welcome to Russia ???????? pic.twitter.com/6ehplPyDhI — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) June 19, 2018

«Сам аэропорт не продает и не покупает доллары. Это вопрос к банкам, которые осуществляют валютно-обменные операции», — прокомментировал «Политике Сегодня» курс рубля в воздушной гавани руководитель пресс-службы Шереметьева Роман Генис.

Как добавил Генис, в договорах с арендаторами нет пункта о границах коридора валют:

«Это их (банков) коммерческая политика».

Пользователи Twitter в комментариях отмечали, что такой «выгодный» курс обмена — во всех московских аэропортах и не только во время чемпионата мира по футболу.

На прибывающих в Россию иностранных болельщиках пытаются нажиться и таксисты. В соцсетях пользователи сообщают, что гостя из Саудовской Аравии довезли до Москвы от аэропорта за 29 тысяч рублей вместо трех тысяч, а исландские болельщики заплатили 50 тысяч. Некоторые таксисты утверждают, что счетчики показывают цену не в рублях, а в евро.