Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

Поэтому следственный судья отклонил заявление адвокатов Вышинского об отводе судьи, который рассматривал ходатайство о разрешении отбора биологических образцов у журналиста, объяснили в прокуратуре.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая задержала руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене. Вскоре, 17 июня, Херсонский городской суд арестовал журналиста на 60 дней без возможности внесения залога. В ответ на это Москва направила Киеву две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В середине июня следователи направили в суд ходатайство о разрешении на отбор биологических образцов журналиста. Херсонский суд разрешил провести процедуру.

Защита в свою очередь обжаловала решение суда, потребовав отвести судью, который рассматривал ходатайство. Но это заявление отклонили.

В прокуратуре Украины объяснили, что следователь забрал ходатайство на сбор образцов. Необходимость в них отпала. Поэтому и заявление защиты отклонили.