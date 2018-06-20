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Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

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13:28   20 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

Поэтому следственный судья отклонил заявление адвокатов Вышинского об отводе судьи, который рассматривал ходатайство о разрешении отбора биологических образцов у журналиста, объяснили в прокуратуре.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая задержала руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене. Вскоре, 17 июня, Херсонский городской суд арестовал журналиста на 60 дней без возможности внесения залога. В ответ на это Москва направила Киеву две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В середине июня следователи направили в суд ходатайство о разрешении на отбор биологических образцов журналиста. Херсонский суд разрешил провести процедуру.

Защита в свою очередь обжаловала решение суда, потребовав отвести судью, который рассматривал ходатайство. Но это заявление отклонили.

В прокуратуре Украины объяснили, что следователь забрал ходатайство на сбор образцов. Необходимость в них отпала. Поэтому и заявление защиты отклонили.

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Автор: Юлия Халус
#украина #прокуратура #общество #вышинский #биологические образцы
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