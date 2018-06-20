Сергей Семенович подал документы для регистрации кандидатом на пост столичного градоначальника, сообщил глава предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков.

По его словам, действующий мэр Москвы собрал больше половины необходимых подписей муниципальных депутатов. Ремчуков отметил, что предвыборный штаб проводит минимум агитации с муниципальными депутатами.

«Это хороший темп», — заключил руководитель предвыборного штаба Собянина.

Москвичи выберут мэра столицы 9 сентября. Московская городская избирательная комиссия принимает документы с 4 июня. Кандидаты в мэры собирают для регистрации 110 подписей муниципальных депутатов, чтобы преодолеть «муниципальный фильтр», а самовыдвиженцы должны предоставить Мосгоризбиркому 36 тысяч и 81 подпись избирателей.