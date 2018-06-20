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13:22   20 Июня 2018
Россия

Мэр Москвы собрал больше половины необходимых подписей муниципальных депутатов

Мэр Москвы собрал больше половины необходимых подписей муниципальных депутатов

Сергей Семенович подал документы для регистрации кандидатом на пост столичного градоначальника, сообщил глава предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков.

По его словам, действующий мэр Москвы собрал больше половины необходимых подписей муниципальных депутатов. Ремчуков отметил, что предвыборный штаб проводит минимум агитации с муниципальными депутатами.

«Это хороший темп», — заключил руководитель предвыборного штаба Собянина.

Москвичи выберут мэра столицы 9 сентября. Московская городская избирательная комиссия принимает документы с 4 июня. Кандидаты в мэры собирают для регистрации 110 подписей муниципальных депутатов, чтобы преодолеть «муниципальный фильтр», а самовыдвиженцы должны предоставить Мосгоризбиркому 36 тысяч и 81 подпись избирателей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #собянин #общество #депутат
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