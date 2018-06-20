Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.

Авторы немецкого издания Der Spiegel ранее предрекали российской команде вылет команды из турнира еще на групповой стадии.

«Прости, Россия, мы были неправы», — вынуждены констатировать немецкие журналисты в последней статье.

В материале, который газета опубликовала после победы команды РФ над Египтом, те же авторы вынуждены были признать, что недооценили хозяев чемпионата и что в игровом плане сборная России оказалась сильнее многих других команд чемпионата.

«После второй игры все выглядит по-другому. Россия победила Египет со счетом 3:1, практически вышла в одну восьмую финала — и таким образом преподала нам урок», — отмечает Der Spiegel.

Американское издание The Washington Post также отмечает блестящую игру российских футболистов на ЧМ. Как отмечает автор статьи, национальная команда РФ во втором стартовом матче против Египта демонстрировала энергию и напор с самого начала встречи.

«Какова была вероятность выхода России из группы А? Русские заняли 70-е место в мире по рейтингам ФИФА. Их квалификация для участия в Кубке мира выглядела как дань вежливости принимающей стране. Их групповой розыгрыш — с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом — назывался Группой Жизни; наблюдатели сомневались», — пишет американская газета.

Однако, отмечают журналисты, у сборной РФ, несмотря на все сомнения, к настоящему моменту уже есть восемь мячей в копилке.

«Это мастерство или удача?», — вопрошает автор «Би-Би-Си» в заголовке новой статьи об игре российской сборной на ЧМ-2018. СМИ отмечает, что российские спортсмены грамотно воспользовались слабыми моментами в игре египтян. Эту победу, отмечает автор статьи, сборная России заслужила. Отдельно «Би-Би-Си» обращает внимание на хорошую игру Артема Дзюбы, Дениса Черышева и Игоря Акинфеева.

Independent также пишет о высоком уровне российского футбола на мундиале. Издание подчеркивает, что победу россиянам принесли слаженные действия спортсменов на поле. Счет авторы статьи называют не иначе как разгромным, напоминая, что звездный Мохаммед Саллах на этот раз не продемонстрировал мастерства.

Издание The Guardian отмечает высокий уровень организации чемпионата в России. Автор публикации выражает удивление и признает, что русские тоже люди. Статья вышла под громким заголовком «Россия может быть прекрасным местом для проведения ЧМ».

Британские журналисты вынуждены признать, что в РФ нет расизма и гомофобии. Подчеркивается, что страна, с восторгом встречает болельщиков из разных стран, а в Самаре даже состоялся спонтанный уличный матч.