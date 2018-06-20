Лавров и глава МИД Бельгии встретятся 23 июня
О встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД России.
#Захарова: 23 июня состоится встреча с Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом— МИД России ???????? (@MID_RF) June 20, 2018
Ранее сообщалось, что Захарова в среду проведет брифинг-видеоконференцию в Городском мультимедийном пресс-центре Самары. Пресс-конференция будет посвящена текущим внешнеполитическим вопросам.
Смотрите #онлайн 20 июня в 12.00 МСК Брифинг пройдет в Городском мультимедийном пресс-центре г.Самара ????https://t.co/9G7iUHmLxB ????https://t.co/Y4BheOWg6g ????https://t.co/punj6E01WK ????https://t.co/lzjttHQQLD pic.twitter.com/Re7JvXwmV2— МИД России ???????? (@MID_RF) June 18, 2018
Дипломат уже имела опыт проведения выездных брифингов в различных российских городах - в Петербурге, во Владивостоке, Сочи, Севастополе, Ялте и Керчи.