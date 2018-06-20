Лавров и глава МИД Бельгии встретятся 23 июня

О встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД России.

#Захарова: 23 июня состоится встреча с Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом — МИД России ???????? (@MID_RF) June 20, 2018

Ранее сообщалось, что Захарова в среду проведет брифинг-видеоконференцию в Городском мультимедийном пресс-центре Самары. Пресс-конференция будет посвящена текущим внешнеполитическим вопросам.

Дипломат уже имела опыт проведения выездных брифингов в различных российских городах - в Петербурге, во Владивостоке, Сочи, Севастополе, Ялте и Керчи.