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13:12   20 Июня 2018
Россия

Силуанов: Если бы не бюджетное правило, доллар бы стоил 50 рублей

Силуанов: Если бы не бюджетное правило, доллар бы стоил 50 рублей

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов считает, что сейчас бы курс доллара мог балансировать на отметке в 50 рублей, если бы не существовало бюджетное правило.

Это правило направлено на обеспечение прогнозируемого курса рубля. Согласно ему, Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше 40 долларов за баррель, на закупку валюты. Далее эта валюта поступает в Фонд национального благосостояния.

Силуанов: Если бы не бюджетное правило, доллар бы стоил 50 рублей

Силуанов отметил, что рубль при таком раскладе занимал бы более прочную позицию, однако при снижении стоимости нефти следовал бы обратный результат. Глава Минфина подчеркнул, что такая непредсказуемость сильно бы ударила по предпринимателям. 

Бюджетное правило помогает не только сформировать запасы, но и «обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний».

По состоянию на 20 июня доллар стоит 64,06 рубля. Курс евро держится на отметке 74,18 рубля.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #минфин #доллар #рубль #силуанов #курс валют
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