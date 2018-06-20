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13:08   20 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Минобороны Украины: Для «закрытия» границы с РФ нужно четыре млрд долларов

Минобороны Украины: Для «закрытия» границы с РФ нужно четыре млрд долларов

За эти деньги Киев сможет купить пять дивизионов американской системы ПВО Patriot, объяснил министр обороны Украины Степан Полторак.

В среду в украинской столице проходит заседание правительства. Глава Минобороны рассказал, что полностью «закрыть» границу с Россией можно. Для этого нужно разместить вдоль нее пять дивизионов американской системы ПВО. А на их закупку Киеву понадобиться не менее четырех миллиардов долларов.

Полторак подчеркнул, что заработать эти деньги можно благодаря мероприятиям по борьбе с контрабандой, которые Кабмин в среду уже обсуждал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее презентовал новую программу борьбы с контрабандой. Он напомнил, что только усиление таможенного контроля в прошлом году пополнило казну страны примерно на 2,6 миллиарда долларов (70 миллиардов гривен). И правительство Украины обещает не останавливаться на этом.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #украина #политика #весь мир #patriot
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