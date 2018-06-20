Столтенберг: НАТО заинтересована в улучшении отношений с Россией

НАТО не хочет развязывать холодную войну с Россией. Напротив, альянс заинтересован в улучшении отношений с Москвой, заявил генсек Йенс Столтенберг. Об этом сообщает канал France 24.

Столтенберг подчеркнул, что нельзя допустить гонку вооружений.

«Поэтому мы сочетаем оборонительные меры сдерживания с диалогом», — отметил он.

Генсек уверен, что с Россией можно и нужно вести диалог, поскольку страна является «самым большим соседом» государств, входящих в альянс. Он напомнил, что ранее сотрудничал с российскими специалистами «на севере».

До этого Столтенберг заявил, что на данный момент мир ведет себя непредсказуемо, требует незамедлительной реакции на угрозы, поступающие с разных сторон одновременно. Странам важно уметь договариваться, несмотря на разные точки зрения, будь то проблема иранского атома, торговые конфликты или изменения климата.