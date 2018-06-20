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Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

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12:47   20 Июня 2018
Весь мир

Столтенберг: НАТО заинтересована в улучшении отношений с Россией

Столтенберг: НАТО заинтересована в улучшении отношений с Россией

НАТО не хочет развязывать холодную войну с Россией. Напротив, альянс заинтересован в улучшении отношений с Москвой, заявил генсек Йенс Столтенберг. Об этом сообщает канал France 24.

Столтенберг подчеркнул, что нельзя допустить гонку вооружений. 

«Поэтому мы сочетаем оборонительные меры сдерживания с диалогом», — отметил он.

Генсек уверен, что с Россией можно и нужно вести диалог, поскольку страна является «самым большим соседом» государств, входящих в альянс. Он напомнил, что ранее сотрудничал с российскими специалистами «на севере». 

До этого Столтенберг заявил, что на данный момент мир ведет себя непредсказуемо, требует незамедлительной реакции на угрозы, поступающие с разных сторон одновременно. Странам важно уметь договариваться, несмотря на разные точки зрения, будь то проблема иранского атома, торговые конфликты или изменения климата.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #столтенберг #весь мир
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