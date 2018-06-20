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12:48   20 Июня 2018
Весь мир

ЕС: Выход из СПЧ может подорвать роль США как сторонника демократии

ЕС: Выход из СПЧ может подорвать роль США как сторонника демократии

В свою очередь европейцы сохраняют приверженность СПЧ ООН как основному органу по защите прав человека.

Об этом гласит заявление Евросоюза, обнародованное в среду.

ЕС: Выход из СПЧ может подорвать роль США как сторонника демократии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли ранее объявила о выходе американцев из Совета ООН по правам человека. Причину она не назвала. Тем не менее известно, что Вашингтон считает, что орган предвзято относится к Израилю.

Евросоюз опасается, что выход из Совета может подорвать роль Штатов как сторонника и чемпиона демократии. Однако европейцы продолжат защищать права и свободы человека, сотрудничая с Вашингтоном там, где это возможно.

В свою очередь российский сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что орган продолжит функционировать и без американцев. И хотя их выход вызывает только сожаление, это их право. Тем более, что США регулярно покидают структуры, где не могут полностью доминировать.

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Автор: Юлия Халус
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