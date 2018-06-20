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Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

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13:00   20 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Главу делегации МККК призывают посетить украинцев в тюрьмах в РФ

Главу делегации МККК призывают посетить украинцев в тюрьмах в РФ

Уполномоченная украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отправила послание главе делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Барту.

В частности, она призывает посетить украинских заключенных в российских пенитенциарных учреждениях.

Ранее Денисова обратилась к российскому правозащитнику Татьяне Москальковой, преведя именя четырех граждан Украины, которых хотела бы в первыую очередь посетить в России. Украинский омбудсмен также выразила обеспокоенность физическим состоянием заключенных под стражу украинцев, которые голодают или только вышли из голодовки. В их числе Владимир Балух, Станислав Клых, Олег Синцов, Александр Кольченко.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #тюрьмы #мккк
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