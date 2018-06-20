Главу делегации МККК призывают посетить украинцев в тюрьмах в РФ

Уполномоченная украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отправила послание главе делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Барту.

В частности, она призывает посетить украинских заключенных в российских пенитенциарных учреждениях.

Ранее Денисова обратилась к российскому правозащитнику Татьяне Москальковой, преведя именя четырех граждан Украины, которых хотела бы в первыую очередь посетить в России. Украинский омбудсмен также выразила обеспокоенность физическим состоянием заключенных под стражу украинцев, которые голодают или только вышли из голодовки. В их числе Владимир Балух, Станислав Клых, Олег Синцов, Александр Кольченко.