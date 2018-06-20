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12:44   20 Июня 2018
Россия

Российских таксистов могут обязать работать с тахографами

Российских таксистов могут обязать работать с тахографами

Депутат Иван Сухарев намерен отправить в Минтранс предложение обязать таксистов оборудовать транспорт специальными приборами — тахографами, которые фиксируют время в пути и отдых.

Парламентарий полагает, что такая система позволит избежать переутомления на дорогах, что отразится на уменьшении числа аварий, пишет RT .

Как пояснил депутат, прибор фиксирует все данные о деятельности водителя на индивидуальную карту, которая позволяет идентифицировать работника и хранить информацию о его рабочем времени.

Он отметил, что Европа практикует этот метод, что позволило сократить аварийность и смертность на дорогах на 20—30 процентов.

Водитель не может работать по 20 часов в день, подчеркнул Сухарев. Он привел в пример недавнее дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, когда уснувший таксист въехал в толпу пешеходов.

Необходимо ввести установку тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие, полагает депутат.

18 июня столичный Таганский суд арестовал на два месяца таксиста, который выехал на тротуар и наехал на пешеходов. По словам таксиста, он работал в течение двух суток и от переутомления перепутал газ с тормозом.

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Автор: Ольга Шпакова
#госдума #такси #минтранс рф #тахограф
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