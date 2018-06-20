Российская сторона выступает за повышение эффективности деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что за последние пять лет число жалоб в отношении России в ЕСПЧ уменьшилось в три половиной раза. По словам главы МИД, Европейскому суду стоит заниматься соблюдением принципа субсидиарности, на основе которого он и работает.

Об этом российский министр заявил на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.