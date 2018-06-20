Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

Депутаты рассмотрят законопроект, который предусматривает административные штрафы для должностных и юридических лиц за невыполнение действий, которые предусматривает план тушения лесных пожаров в условиях ЧС, либо противопожарного режима.

Штраф может достигать 300 тысяч рублей. В настоящее время законодательством не предусмотрена административная ответственность за подобные нарушения. Однако административная, уголовная и иная ответственность предусмотрена для тех, кто нарушит Лесной кодекс.

Данный закон необходим, поскольку на протяжении последних лет в некоторых российских регионах отмечается недостаточное привлечение сил и средств согласно сводным планам тушения лесных пожаров. Документ позволит усилить контроль за этими мероприятиями.

Закон предусматривает для должностных лиц штраф в размере 15-25 тысяч рублей. Для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 250 тысяч рублей.