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12:32   20 Июня 2018
Политика

Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

Депутаты рассмотрят законопроект, который предусматривает административные штрафы для должностных и юридических лиц за невыполнение действий, которые предусматривает план тушения лесных пожаров в условиях ЧС, либо противопожарного режима.  

Штраф может достигать 300 тысяч рублей. В настоящее время законодательством не предусмотрена административная ответственность за подобные нарушения. Однако административная, уголовная и иная ответственность предусмотрена для тех, кто нарушит Лесной кодекс. 

Данный закон необходим, поскольку на протяжении последних лет в некоторых российских регионах отмечается недостаточное привлечение сил и средств согласно сводным планам тушения лесных пожаров. Документ позволит усилить контроль за этими мероприятиями. 

Закон предусматривает для должностных лиц штраф в размере 15-25 тысяч рублей. Для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #законопроект #пожары #экология
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