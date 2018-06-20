Совет Федерации назначил Михаила Меня аудитором Счетной палаты

Совет Федерации в ходе заседания принял решение утвердить экс-главу Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты.

Ранее Совфед получил представление президента России о назначении Меня. Профильные комитеты поддержали данную кандидатуру.

Также на заседании сенаторы приняли решение снять с должности аудитора Александра Филипенко, который занимался в Счетной палате расходами на социальную сферу и культуру.

В Счетной палате также проинформировали, что Филипенко написал заявление о досрочном сложении полномочий, однако собирается продолжить работу в ведомстве на посту советника председателя.

Согласно действующему законодательству, председателя и половину из двенадцати аудиторов Счетной палаты назначает Государственная дума Российской Федерации, а заместителя председателя и вторую половину аудиторов — Совфед. Аудиторы наделяются своими полномочиями сроком на шесть лет.