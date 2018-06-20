ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

В ближайшее время регулирование о вводе пошлин на товары из США появится в Официальном журнале и на следующий день вступит в силу, рассказал гендиректор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти.

США в конце мая ввели импортные пошлины на сталь и алюминий. Под действие налога подпали все страны, которые поставляют американцам данную продукцию. Но странам Евросоюза, Мексике, Канаде, Аргентине, Республике Корея, Австралии и Бразилии Вашингтон предоставил отсрочку до 1 июня.

Многие страны ответили аналогично торговую политику Штатов. Евросоюз, в частности, в середине июня принял план по введению ответных импортных пошлин на товары из США. Кроме того, европейцы инициировали разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ввели пошлины против американцев также Мексика, Канада и Китай. Пекин в свою очередь также разорвал все торговые договоренности с Вашингтоном.