Мы в соц.сетях:
Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

 РФ выступает за повышение эффективности работы ЕСПЧ — Лавров

РФ выступает за повышение эффективности работы ЕСПЧ — Лавров
Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

 Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к военной службе

Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к военной службе
ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

 Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018
Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

Правительство предлагает штрафовать за невыполнение плана по тушению пожаров

 РФ выступает за повышение эффективности работы ЕСПЧ — Лавров

РФ выступает за повышение эффективности работы ЕСПЧ — Лавров
Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

 Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к военной службе

Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к военной службе
ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

 Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018
12:06   20 Июня 2018
Весь мир
44

ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

ЕС пообещал скоро опубликовать решение об ответных пошлинах против США

В ближайшее время регулирование о вводе пошлин на товары из США появится в Официальном журнале и на следующий день вступит в силу, рассказал гендиректор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти.

США в конце мая ввели импортные пошлины на сталь и алюминий. Под действие налога подпали все страны, которые поставляют американцам данную продукцию. Но странам Евросоюза, Мексике, Канаде, Аргентине, Республике Корея, Австралии и Бразилии Вашингтон предоставил отсрочку до 1 июня.

Многие страны ответили аналогично торговую политику Штатов. Евросоюз, в частности, в середине июня принял план по введению ответных импортных пошлин на товары из США. Кроме того, европейцы инициировали разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ввели пошлины против американцев также Мексика, Канада и Китай. Пекин в свою очередь также разорвал все торговые договоренности с Вашингтоном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#ес #сша #экономика #весь мир #торговля #пошлины
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия
Акцизы на бензин пока останутся в регионах
Правительство предложило оставлять в регионах 84,41% доходов от косвенного налога на топливо вместо 57,1%. Депутат Щапов согласен оставлять и 100%.
18:22   19 Июня 2018
83
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия

Навальный пошел налево, где его не ждут

16:27   19 Июня 2018
231
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1576
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
367
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»