Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

В МИД РФ обеспокоены тем, что в Донбассе растет количество жертв среди мирных жителей. Это связано с использованием реактивных систем залпового огня.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что наблюдается 11-процентный рост числа погибших среди гражданского населения в период с февраля по май. Всего за это время было убито 19 человек, еще 62 — ранено. В основном люди гибнут от применения силовиками реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Москва ожидает, когда на Украине пройдут всеобъемлющие консультации по принятому закону об образовании. В России считают, что он нарушает права русскоговорящего населения. Консультации рекомендованы международными наблюдателями, подчеркнули в российском МИД.

Также в министерстве призвали Киев прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной миссии в отношении этого закона.