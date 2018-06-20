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Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

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12:06   20 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

В МИД РФ обеспокоены тем, что в Донбассе растет количество жертв среди мирных жителей. Это связано с использованием реактивных систем залпового огня.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что наблюдается 11-процентный рост числа погибших среди гражданского населения в период с февраля по май. Всего за это время было убито 19 человек, еще 62 — ранено. В основном люди гибнут от применения силовиками реактивных систем залпового огня. 

Кроме того, Москва ожидает, когда на Украине пройдут всеобъемлющие консультации по принятому закону об образовании. В России считают, что он нарушает права русскоговорящего населения. Консультации рекомендованы международными наблюдателями, подчеркнули в российском МИД.

Также в министерстве призвали Киев прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной миссии в отношении этого закона.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #политика #мид рф
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