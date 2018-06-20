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 Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018
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 Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018
11:53   20 Июня 2018
Весь мир
68

Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что национальная сборная его страны сыграет с российской командой в полуфинале ЧМ-2018.

Об этом пишет ТАСС. Президент Кореи поздравил Российскую Федерацию с проведением турнира и отметил успехи сборной страны в первых двух матчах чемпионата. Мун Чжэ Ин отметил, что это придало чемпионату мира по футболу праздничную атмосферу.

Игра российской команды порадовала весь народ, отметил южнокорейский лидер и пожелал сборной РФ продолжать в том же темпе и достичь высоких результатов.

Российская сборная набрала шесть очков по результатам двух туров группового этапа мундиаля. Южнокорейская команда в своей единственной игре проиграла шведской сборной - встреча закончилась со счетом 0:1.

Накануне сборная Российской Федерации обыграла Египет, тем самым практически обеспечив себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Такой исход игры прокомментировал нападающий Федор Смолов на своей странице в Instagram.

 

Увидимся в плей-офф,Россия????????❤️⚽️

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Экс-главный тренер сборной РФ по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил мнение, что команда России выполнила задачу-минимум на текущий ЧМ.

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Автор: Ольга Шпакова
#южная корея #чм #чм 2018 #сборная рф #чм - 2018
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