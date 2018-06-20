Мун Чжэ Ын ждет матча сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что национальная сборная его страны сыграет с российской командой в полуфинале ЧМ-2018.
Об этом пишет ТАСС. Президент Кореи поздравил Российскую Федерацию с проведением турнира и отметил успехи сборной страны в первых двух матчах чемпионата. Мун Чжэ Ин отметил, что это придало чемпионату мира по футболу праздничную атмосферу.
Игра российской команды порадовала весь народ, отметил южнокорейский лидер и пожелал сборной РФ продолжать в том же темпе и достичь высоких результатов.
Российская сборная набрала шесть очков по результатам двух туров группового этапа мундиаля. Южнокорейская команда в своей единственной игре проиграла шведской сборной - встреча закончилась со счетом 0:1.
Накануне сборная Российской Федерации обыграла Египет, тем самым практически обеспечив себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Такой исход игры прокомментировал нападающий Федор Смолов на своей странице в Instagram.
Экс-главный тренер сборной РФ по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил мнение, что команда России выполнила задачу-минимум на текущий ЧМ.