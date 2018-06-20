В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

В этом уверен замбизнес-омбудсмена по акцизам. Рынок от подделок избавит минимальная цена.

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь и шампанское - это важная мера по наведению порядка на алкогольном рынке, которая в конечном итоге приведет к уменьшению фальсификата. Такое мнение корреспонденту ИА «Политика Сегодня» озвучил бизнес-омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Виктор Звагельский.

Он отметил, что Росалкогольрегулирование (РАР) ежегодно пересматривает минимальные цены на спиртное, что объясняется реальной ситуацией на рынке.

«Это нормальная ситуация, ничего плохого нет. Цена на комплектующие, а они в основном импортные, растут, нагрузка на единицу продукции растет за счет выдачи гарантий, оплаты вперед федеральный специальных марок - там много технических моментов. Поэтому предприниматели работают в лучшем случае без заработка. В худшем ( а таких больше), это нелегальная продукция, с которой не платятся налоги», — сказал эксперт.

Он отметил, что регулятор запаздывает с этими мерами примерно на полгода.

Ранее СМИ сообщили, что Росалкогольрегулирование проводит предварительный расчет минимальных цен на спиртное, которые затем будут переданы в Минфин. Предлагается не только увеличить минимальную стоимость на водку и коньяк, но и впервые установить минимальную цену на вино и винные напитки.

Звагельский назвал эти меры «большим достижением» в наведении порядка на алкогольном рынке.

«Если бы не это, то мы бы имели не 40–50% фальсифицированной продукции, а все 80%. И это был бы уже криминальный товар, который угрожал бы жизни и здоровью людей. Поэтому это очень важная мера», — уверен омбудсмен.

По его расчетам, после пересмотра минимальных цен, стоимость крепкого алкоголя вырастет на 20%, а шампанского - на 10%.

«Другое дело, что покупательная способность населения падает. Хотя, если мы говорим о минимальных ценах на вино, то уйдет с рынка псевдозападная продукция — якобы французская, итальянская, которая делается в Польше или Белоруссии. Покупатель за те же деньги будет покупать качественную продукцию. Это большой плюс», — рассуждает Звагельский.

В 2017 году минимальные розничные цены за 0,5 бутылки водки были установлены на уровне 205 рублей, за 0,5 бутылки коньяка - 371 рубль, за 0,75 бутылку шампанского - 164 рубля.