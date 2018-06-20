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13:03   20 Июня 2018
Медиа

Готовились 32 года: россияне поблагодарили футболистов за шаг от выхода в плей-офф ЧМ-2018

Готовились 32 года: россияне поблагодарили футболистов за шаг от выхода в плей-офф ЧМ-2018

Российская сборная обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически гарантировала выход в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Встреча группы A состоялась в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня. По итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала шесть очков и заняла первое место в группе.

Сборная России вышла вперед после автогола египетского защитника Фатхи на 47-й минуте матча. Полузащитник Черышев забивает мяч на 59 минуте и нападающий Артем Дзюба утраивает преимущество россиян на 62-ой минуте матча. Форвард Салах отличился пенальти. Вторая встреча группового этапа турнир завершилась победой российской сборной.

 

 

 

 

 

Готовились 32 года: россияне поблагодарили футболистов за шаг от выхода в плей-офф ЧМ-2018

Россияне впервые в новейшей истории страны практически вышли в плей-офф. Последний раз из группы на чемпионате мира выходила сборная СССР в 1986 году. Сборная РФ досрочно выйдет в 1/8 финала, если в матче соперников россиян по группе A сборных Уругвая и Саудовской Аравии зафиксируют ничью или победу южноамериканцев. 

 

 

 

Готовились 32 года: россияне поблагодарили футболистов за шаг от выхода в плей-офф ЧМ-2018

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в понедельник, 25 июня, РФ встретится с Уругваем в Самаре. Благодаря победе над сборной Египта, россияне замерли в шаге от выхода в плей-офф ЧМ-2018. Сборная РФ, скорее всего, встретится с Португалией или Испанией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #футбол #общество #чм #чм2018
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