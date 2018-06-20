Готовились 32 года: россияне поблагодарили футболистов за шаг от выхода в плей-офф ЧМ-2018

Российская сборная обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически гарантировала выход в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Встреча группы A состоялась в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня. По итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала шесть очков и заняла первое место в группе.

Сборная России вышла вперед после автогола египетского защитника Фатхи на 47-й минуте матча. Полузащитник Черышев забивает мяч на 59 минуте и нападающий Артем Дзюба утраивает преимущество россиян на 62-ой минуте матча. Форвард Салах отличился пенальти. Вторая встреча группового этапа турнир завершилась победой российской сборной.

Ни одна страна-хозяйка ЧМ по футболу так не стартовала за всю историю чемпионатов мира!! — Роман Бабаян (@robabayan) June 19, 2018

Убедительная победа! Надо побеждать и в группе. И настраиваться на победу в 1/8 финала. Битву выигрывают сначала в сердце, потом на поле. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 19, 2018

Россияне впервые в новейшей истории страны практически вышли в плей-офф. Последний раз из группы на чемпионате мира выходила сборная СССР в 1986 году. Сборная РФ досрочно выйдет в 1/8 финала, если в матче соперников россиян по группе A сборных Уругвая и Саудовской Аравии зафиксируют ничью или победу южноамериканцев.

Спасибо сборная! Празднуй, страна! Вышли из группы! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 19, 2018

Трудный, довольно равный первый тайм - и мощный, красивый второй. Фартовый первый гол - и замечательные второй и третий. Отличная реакция на пропущенный пенальти - забрали мяч и больше его не отдавали. В общем, просто красавцы. Первый в истории выход России из группы - отличный! — Igor Rabiner (@IgorRabiner) June 19, 2018

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в понедельник, 25 июня, РФ встретится с Уругваем в Самаре. Благодаря победе над сборной Египта, россияне замерли в шаге от выхода в плей-офф ЧМ-2018. Сборная РФ, скорее всего, встретится с Португалией или Испанией.

Не расслабляйтесь раньше времени. Соперники, пока, были на уровне дворовых команд. — Alex Belikov (@al_belikov) 19 июня 2018 г.

Тем труднее было сражаться с равным противником. — KoWMaPuK (@KoWMaPuK) 19 июня 2018 г.

Привет. Скоро, скоро сборная Испании или Португалии. — Цыпкин Михаил (@micael_ts1) 19 июня 2018 г.

германия продула мексике, аргентина не смогла выиграть исландию, а бразилия швейцарию, колумбия и польша уступили японии и сенегалу, в группе B лидирует ИРАН а еще ройс здоров а россия дважды выиграла и лидирует в группе почему в этом чм все вверх тормашками????? — four letter name (@revolsuer) June 20, 2018

Теперь подводить нельзя..! Ребята понимают, во сколько крат увеличились ожидания и надежды? pic.twitter.com/93L2CMPyWI — Орбан Сергеев (@badbrodyaga) 20 июня 2018 г.

да ладно вам против египта играли а не бразилии — Christos NB (@Christosg4Nobo) 19 июня 2018 г.

Ну и что? Главное - результат! — Arina Chistyakova (@achistya) 19 июня 2018 г.

результат проти в египта но против бразилии результата бы не было вот и все желаю вам огромной удачи уж против испании она вам точно пригодится ну или против роналду который в одиночку забил 3 гола испании это вам не салах после травмы но шансы есть всегда — Christos NB (@Christosg4Nobo) 19 июня 2018 г.