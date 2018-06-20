Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к военной службе

Новые правила, в частности, позволяют негодным по состоянию здоровья военным продолжать службу.

Закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, опубликован на его официальном сайте.

Проект предусматривает введение нескольких мер, которые призваны повысить мотивацию украинцев идти на службу в вооруженные силы страны. Одним из таких способов является повышение возраста приема граждан на обучение в военные вузы с 23 до 30 лет. Это позволит большему числу ветеранов получить звания сержантов и офицеров.

Кроме того, повышается возраст военнообязанных женщин. Теперь он ограничивается 60 годами. Это правило приняли, чтобы обеспечить гендерное равенство в стране и повысить мобилизационный ресурс.

Также на Украине военную службу смогут продолжать солдаты, негодные по состоянию здоровья. Их «боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к службе» могут пригодиться на должностях, не требующих физических нагрузок, объясняется в документе.