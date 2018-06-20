Захарова съездила на родину деда и сняла поющих земляков

На странице в Facebook у официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой появилось видео, на котором жители села Степная Шентала исполняют традиционную мордовскую песню.

Под видео Захарова пояснила, что в этом селе родился ее дед по отцовской линии — Юрий Иванович Захаров.

Степная Шентала — это муниципальное образование в Кошкинском районе Самарской области. Село Степная Шентала было основано еще в 18 веке.

Ранее стало известно, что еженедельный брифинг официального представителя МИД пройдет на этот раз в Самаре.