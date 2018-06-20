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11:24   20 Июня 2018
Весь мир
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Немецкий Spiegel извинился перед сборной РФ за негативный прогноз на ЧМ

Немецкий Spiegel извинился перед сборной РФ за негативный прогноз на ЧМ

Немецкое издание Spiegel извинилось перед российской футбольной сборной за негативный прогноз на их результат на чемпионате мира.

После того, как сборная Российской Федерации разгромила команду Саудовской Аравии, завершив матч со счетом 5:0, немецкий журнал опубликовал статью, в которой прогнозировал, что Россия все равно не выйдет из группы.

Однако по завершении игры второго тура группового этапа, которая принесла сборной ФР победу над Египтом (3:1), Spiegel написал: «Прости, Россия, мы неправы». Зарубежное СМИ написало, что хозяйка турнира почти достигла плей-офф мундиаля, что в корне изменило мнение о сборной.

В материале также предсказывается, что на стадии 1/8 финала перед россиянами встанет «непреодолимая задача» в лице Испании или Португалии, однако указали, что их прогнозы, как показывает практика, могут быть ошибочны.

Ранее британские издания писали, что многие болельщики после посещения России уедут домой, изменив мнение о стране.

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Автор: Ольга Шпакова
#египет #прогноз #чм #чм 2018 #сборная рф #чм - 2018
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