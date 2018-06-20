МИД РФ предостерег Европу от создания нового железного занавеса

Это крайне негативно скажется на всех государствах, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на конференции Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, западные страны «сформировали нарратив» о российском государстве, который не имеет ничего общего с реальностью. Мир сталкивается с попытками сформировать новый железный занавес в Европе, считает Грушко.

Замглавы МИД РФ добавил, что Европейский союз не нашел «золотую середину» в отношениях с Москвой. Военная активность Североатлантического альянса у российских границ «выброшенные деньги».