Столтенберг: Сейчас самый опасный момент со времен холодной войны

Сейчас мир гораздо более непредсказуем, чем раньше, что требует от нас реакции на угрозы, поступающие с разных сторон одновременно, подчеркнул генсекретарь НАТО Йенс Столтенбург.

Он напомнил, что и раньше члены альянса по некоторым вопросам придерживались разных точек зрения. И сегодня разногласия существуют: в вопросах торговли, изменения климата, иранского ядерного соглашения. Но главное, что стороны всегда умели договориться. И сейчас атлантическое сотрудничество сильнее, чем два года назад.

Столтенберг также прокомментировал прошедший в Сингапуре саммит США и КНДР. Он заверил, что НАТО поддерживает любые усилия по необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Тем не менее важно сохранять санкции, пока в Северной Корее не произойдут реальные изменения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп 12 июня встретились в Сингапуре и обсудили условия полного ядерного разоружения Пхеньяна, а также шаги по нормализации двусторонних отношений стран. По итогам саммита стороны подписали совместный документ.