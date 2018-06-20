СМИ: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018

В британской газете The Guardian появился материал «десять вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира». В статье говорится, что большинство английских болельщиков изменили свое мнение о России после первой недели мундиаля.

Авторы статьи пишут, что Россия «стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу». В тексте с уверенностью говорится, что болельщики со всего мира наверняка останутся довольными спортивным праздником и уедут из России с массой положительных эмоций и приятных воспоминаний.

Кроме того, в статье высоко оценивается гостеприимство и дружелюбие россиян. В Москве же сейчас царит атмосфера карнавала. Она стала «узловым центром для болельщиков».

Напомним, многие западные СМИ пугали «страшной» Россией болельщиков со всего света до старта мундиаля. В итоге английские фанаты сильно удивились радушным приемом и опровергли все слухи, призвав не верить журналистам.

Чемпионат мира по футболу закончится 15 июля.