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11:18   20 Июня 2018
Россия
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СМИ: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018

СМИ: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018

В британской газете The Guardian появился материал «десять вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира». В статье говорится, что большинство английских болельщиков изменили свое мнение о России после первой недели мундиаля. 

Авторы статьи пишут, что Россия «стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу». В тексте с уверенностью говорится, что болельщики со всего мира наверняка останутся довольными спортивным праздником и уедут из России с массой положительных эмоций и приятных воспоминаний. 

СМИ: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018

Кроме того, в статье высоко оценивается гостеприимство и дружелюбие россиян. В Москве же сейчас царит атмосфера карнавала. Она стала «узловым центром для болельщиков». 

Напомним, многие западные СМИ пугали «страшной» Россией болельщиков со всего света до старта мундиаля. В итоге английские фанаты сильно удивились радушным приемом и опровергли все слухи, призвав не верить журналистам.

Чемпионат мира по футболу закончится 15 июля. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #великобритания #чм-2018 #общество #чм #чм2018
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