Россия готова подключиться к пакету защитных мер ЕС — МИД

Россия готова присоединиться к пакету защитных мер Евросоюза после выхода Америки из иранской сделки, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

На XV Флагманской Конференции АЕБ он заявил, что Россия намерена поддерживать сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Москва заинтересована в поддержке соответствующих усилий со стороны Европейского союза.

Грушко также добавил, что выход Вашингтона из сделки в наибольшей мере наносит вред европейских компаниям.

8 мая Вашингтон вышел из соглашения по иранской ядерной сделке, которая в 2015 году была достигнута "шестеркой" международных посредников (Америка, РФ, Великобритания, КНР, Франция и ФРГ). Американский лидер Дональд Трамп восстановил все ограничительные меры против Ирана, в том числе вторичные - которые действовали против ряда других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" выступили против такого шага. Европейские партнеры Соединенных Штатов заявили, что собираются соблюдать условия сделки с Ираном, как и раньше.