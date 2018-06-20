Столичные власти «поливают» асфальт для лучшей сохранности

Под палящим солнцем дорожное покрытие может деформироваться, объяснили в столичном департаменте ЖКХ и благоустройства.

Тем временем чтобы продлить нормативное состояние дорог для комфортного передвижения москвичей и гостей города, дорогу каждые два часа поливают водой. Кроме того, асфальт ежедневно моют. В основном такие работы проводятся с 23:00 до 7:00. Но для устранения загрязнений проезжей части дополнительно проводится и дневная мойка.

В департаменте уточнили, что поливка дорог проводится в дни, когда температура воздуха достигает 25 градусов и выше. Струи воды направляются вверх, охлаждая не только асфальт, но и воздух. Поливкой занимаются пять тысяч единиц техники.