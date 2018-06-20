Гости Москвы смогут пожаловаться на плохое обслуживание во время ЧМ-2018

Уже около 50 человек позвонили в информационный центр Роспотребнадзора. Его работу организовали в период проведения чемпионата мира по футболу.

Болельщики, гости из разных стран могут обратиться сюда по любым вопросам, пожаловаться на сервис или что-то уточнить.

Половина обращений касались вопросов защиты прав потребителей при продаже сувениров, оказании гостиничных, транспортных и туристских услуг.

Инфоцентр работает с 15 мая по 15 августа. Любой желающий может позвонить по номеру 8 (800) 555-49-43. Операторы говорят на русском, английском и китайском языках. Всю необходимую консультацию гостям города предоставят.