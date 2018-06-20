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10:30   20 Июня 2018
Россия
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Минфин пересмотрит минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

Минфин пересмотрит минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

Ведомство решило, что существующий способ определения минимумов недостаточно объективен, пишут в среду «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Издание указывает, что изменить планируется минимальную розничную стоимость водки, шампанского, конька, а также впервые установить минимумы на вина и винные напитки. Предварительный расчет цены хотят производить по единой формуле для всех алкогольных напитков.

Дело в том, что Минфин посчитал недостаточно объективным способ расчета, существующий до сих пор. При установлении новых минимумов хотят учитывать данные о размере производственных затрат на изготовление одного литра алкогольной продукции. Эту информацию уже запросили у производителей.

В апреле прошлого года минимальная розничная стоимость водки повышалась в последний раз. Тогда 0,5 литра напитка подорожали со 190 до 205 рублей.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #алкоголь #минфин #водка
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