Минфин пересмотрит минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

Ведомство решило, что существующий способ определения минимумов недостаточно объективен, пишут в среду «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Издание указывает, что изменить планируется минимальную розничную стоимость водки, шампанского, конька, а также впервые установить минимумы на вина и винные напитки. Предварительный расчет цены хотят производить по единой формуле для всех алкогольных напитков.

Дело в том, что Минфин посчитал недостаточно объективным способ расчета, существующий до сих пор. При установлении новых минимумов хотят учитывать данные о размере производственных затрат на изготовление одного литра алкогольной продукции. Эту информацию уже запросили у производителей.

В апреле прошлого года минимальная розничная стоимость водки повышалась в последний раз. Тогда 0,5 литра напитка подорожали со 190 до 205 рублей.