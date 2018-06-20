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В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

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10:39   20 Июня 2018
Россия
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МИД: Россия готова к восстановлению нормального диалога с США

МИД: Россия готова к восстановлению нормального диалога с США

Москва готова заняться восстановлением нормального диалога с Вашингтоном, но не намерена делать одолжений, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В ходе XV Флагманской конференции АЕБ Грушко подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении нормального диалога с Соединенными Штатами, а также к совместной работе в сферах общего интереса, которых довольно много.

Заместитель главы МИД РФ также добавил, что Россия не будет делать одолжений и просить о чем-либо.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков  заявил, что ситуация в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов станет только хуже, если Вашингтон решит применить новые ограничительные меры в отношении Москвы за якобы нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #политика #мид рф
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