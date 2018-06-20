Мун Чжэ Ин: Сеул и Москва хотят добиться денуклеаризации Корейского полуострова

По словам южнокорейского лидера, денуклеаризация Корейского полуострова стала целью, которая объединяет его и президента России Владимира Путина.

Мун Чжэ Ин считает, что важно установить мир в регионе и достигнуть полной денуклеаризации. Президент отметил, что это поспособствует экономическому росту и развитию КНДР, Южной Кореи, а также затронет другие страны.

Ранее политик заявил, что в конце апреля, когда прошел двусторонний саммит Севера и Юга, лидер КНДР Ким Чен Ын вел себя очень уважительно по отношению к нему.

По словам Муе Чжэ Ина, Ким Чен Ын произвел исключительно хорошее впечатление. Чувствовалось уважение к южнокорейскому коллеге. Лидер Юга отметил, что, несмотря на свою молодость, Ким Чен Ын очень вежливый и откровенный человек.

Стороны тогда по итогам саммита подписали двустороннее соглашение.