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10:30   20 Июня 2018
Весь мир
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Мун Чжэ Ин: Сеул и Москва хотят добиться денуклеаризации Корейского полуострова

Мун Чжэ Ин: Сеул и Москва хотят добиться денуклеаризации Корейского полуострова

По словам южнокорейского лидера, денуклеаризация Корейского полуострова стала целью, которая объединяет его и президента России Владимира Путина.

Мун Чжэ Ин считает, что важно установить мир в регионе и достигнуть полной денуклеаризации. Президент отметил, что это поспособствует экономическому росту и развитию КНДР, Южной Кореи, а также затронет другие страны.

Ранее политик заявил, что в конце апреля, когда прошел двусторонний саммит Севера и Юга, лидер КНДР Ким Чен Ын вел себя очень уважительно по отношению к нему. 

По словам Муе Чжэ Ина, Ким Чен Ын произвел исключительно хорошее впечатление. Чувствовалось уважение к южнокорейскому коллеге. Лидер Юга отметил, что, несмотря на свою молодость, Ким Чен Ын  очень вежливый и откровенный человек.

Стороны тогда по итогам саммита подписали двустороннее соглашение.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #политика #ким чен ын #южная корея #мун чже ин
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