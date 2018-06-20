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Жизнь продолжается: Джабаров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН

Жизнь продолжается: Джабаров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН
10:05   20 Июня 2018
Весь мир
62

Жизнь продолжается: Джабаров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН

Жизнь продолжается: Джабаров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН

Выход Штатов не означает, что Совет прекратит свое существование: другие страны продолжат участвовать в заседаниях и принимать решения, подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее постпредставитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе Вашингтона из Совета ООН по правам человека. Возможной причиной этого могло стать недовольство американцев решениями СПЧ по Израилю. Штаты неоднократно обвиняли организацию в предвзятости.

Российский сенатор в разговоре с RT заявил, что, хотя решение американцев вызывает сожаление, Совет продолжит функционировать и без них. Он добавил, что Вашингтон покидает все структуры, где не может полностью доминировать. Это его право.

В свою очередь российская сторона уже выдвинула кандидата на выборы в состав СПЧ на 2021—2023 годы. Джабаров уверен, что участие России - весомый вклад в деятельность органа. И если мы туда пройдем, это можно расценивать как небольшую дипломатическую победу.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #политика #весь мир #спч оон
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