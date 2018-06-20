Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Бывший тренер российской сборной по футболу Леонид Слуцкий собирается завершить работу комментатора матчей чемионата мира по футболу, пишет ura.ru. Он работает на Первом канале.

Слуцкий рассказал о своем решении во время трансляции матча группового этапа между командами России и Египта. По его словам, работа на «Первом» завершается по причине того, что у экс-тренера сборной появилась «другая деятельность».

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — сообщил Слуцкий.

Слуцкий в ближайшее время приступит к тренировкам футболистов из нидерландского клуба «Витесс». Он стал главным тренером ФК в марте этого года. Первая тренировка пройдет 24 июня.

Российскую команду Слуцкий тренировал в 2015-2016 годах. На чемпионате Европы, который прошел в 2016 году, национальная сборная не вышла в плей-офф.