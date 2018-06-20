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9:50   20 Июня 2018
Россия
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СМИ: Российских виноделов могут лишить льготных акцизов

СМИ: Российских виноделов могут лишить льготных акцизов

Дело в том, что пониженный акциз только для российских производителей нарушает правило ВТО, описывающее национальный режим внутреннего налогообложения и регулирования, пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Льготный акциз для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в России ввели 1 января 2016 года. Согласно Налоговому кодексу, на тихое вино обычный акциз составляет 18 рублей за литр, а пониженный - 5 рублей. На игристые вина в свою очередь акцизы стоят 36 и 14 рублей соответственно.

Поблажками пользовались как отечественные производители, так и зарубежные. Но в мае прошлого года Минфин РФ вывел импортные вина из-под действия льготы. Ведь изначально проект вводился для поддержания отечественных виноделов. Его не планировали распространять за рубеж.

Тем не менее только для россиян льгота действовать не может. Это нарушает правило Всемирной торговой организации (ВТО). Сейчас над проблемой работают в Минфине и Минсельхозе. Ведомства рассматривают варианты создания в стране благоприятных условий для виноделия, которые соответствуют международным нормам.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #вино #пониженный акциз
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