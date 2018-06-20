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9:40   20 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Болельщики из Китая на ЧМ-2018 потратят в России боле 460 миллионов долларов

СМИ: Болельщики из Китая на ЧМ-2018 потратят в России боле 460 миллионов долларов

Болельщики из Китая, которые приехали на чемпионат мира по футболу, потратят в России более трех миллиардов юаней. Это примерно 469 миллионов долларов. Об этом пишет газета China Daily.

По предварительным данным, на мундиале находится около 100 тысяч китайских болельщиков. Чемпионат пришелся как раз на период праздников в Китае. Выездной туризм заметно поднимается в это время. 

Так, 16-18 июня в Поднебесной прошел фестиваль «драконьих лодок» Дуаньуцзе. В компании China Youth Travel сообщили, что в десять раз выросло количество заявок на поездку в Россию в период фестиваля. Если в прошлом году документы подали 200 человек, то в этом - две тысячи китайцев. 

Трехдневная поездка в Россию стоит около 25-60 тысяч юаней (это примерно 4-9,4 тысячи долларов). Цены взлетели на десять процентов по сравнению в прошлым годом.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #китай #чм-2018 #чм #чм2018
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