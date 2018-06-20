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В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

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Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына вежливым и откровенным человеком

Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына вежливым и откровенным человеком

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9:25   20 Июня 2018
Весь мир
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Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына вежливым и откровенным человеком

Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына вежливым и откровенным человеком

Президент Южной Кореи уточнил, что во время его встречи с северокорейским лидером в конце апреля тот вел себя очень уважительно по отношению к нему.

Об этом Мун Чжэ Ин рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, «Российской газеты» и телеканала «Россия 24».

Южнокорейский лидер объяснил, что на саммите 27 апреля Ким Чен Ын произвел на него хорошее впечатление. Тот относился к нему с уважением, как к старшему. Показалось, что северокореец, несмотря на свою молодость, очень вежливый и откровенный человек.

По итогам переговоров политики смогли подписать двусторонний документ. И хотя некоторые пункты включить в него не удалось, мы подтвердили общее понимание по ним, подчеркнул южнокореец.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом. Данные переговоры стали первыми между Пхеньяном и Сеулом более чем за 10 лет. По итогам саммита стороны подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

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Автор: Юлия Халус
#кндр #политика #ким чен ын #южная корея #весь мир #мун чжэ ин
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