Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

Экс-секретарь министерства нефти и газа Индии Саурабх Чандра заявил, что строительство газопровода из Ирана в Индию заморожено в связи с проблемами в сфере безопасности. Транзит газа планировался через Пакистан.

Об этом пишет РИА Новости.

Чандра отметил, что сама Индия «не испытывает очень большого энтузиазма» по поводу строительства газопровода. Проблемы в сфере безопасности ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) связаны с Афганистаном и самим Пакистаном. По этой причине в ближайшем будущем проект не реализуют.

Ранее зампредседателя «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Пакистан и Индия обсуждают проект строительства газопровода из Ирана в Индию, однако каких-либо определенных решений по этому вопросу пока нет.

Российская компания хочет участвовать в проектах разработки четырех месторождений Ирана. Вскоре начнутся обсуждения по этому вопросу с иранскими коллегами. Кроме того, «Газпром» думает о возможном участии в достройке завода Iran LNG.