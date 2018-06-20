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 Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

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Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»
В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

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 Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

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 Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

9:16   20 Июня 2018
Весь мир
55

Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

Газопровод из Ирана в Индию не могут построить из-за проблем в сфере безопасности

Экс-секретарь министерства нефти и газа Индии Саурабх Чандра заявил, что строительство газопровода из Ирана в Индию заморожено в связи с проблемами в сфере безопасности. Транзит газа планировался через Пакистан.

Об этом пишет РИА Новости.

Чандра отметил, что сама Индия «не испытывает очень большого энтузиазма» по поводу строительства газопровода. Проблемы в сфере безопасности ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) связаны с Афганистаном и самим Пакистаном. По этой причине в ближайшем будущем проект не реализуют. 

Ранее зампредседателя «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что Пакистан и Индия обсуждают проект строительства газопровода из Ирана в Индию, однако каких-либо определенных решений по этому вопросу пока нет.

Российская компания хочет участвовать в проектах разработки четырех месторождений Ирана. Вскоре начнутся обсуждения по этому вопросу с иранскими коллегами. Кроме того, «Газпром» думает о возможном участии в достройке завода Iran LNG. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #иран #газ #газпром #газопровод
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