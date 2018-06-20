Нью-Йорк может подать иск против Белого дома из-за миграционной политики

Местные власти готовы подать иск против администрации президента из-за проводимой миграционной политики. Она разделяет семья мигрантов на границе с Мексикой и нарушает их конституционные права.

Губернатор штата Эндрю Куомо объявил, что соответствующее письмо о подаче иска против правительства США направлено в службу временной социальной помощи и помощи инвалидам, министерство здравоохранения и управление по делам детей и семьи.

Ранее стало известно, что лидер США Дональд Трамп рассматривает различные варианты, как организовать иммиграцию и можно ли разлучать детей с родителями, которые прибыли в страну незаконно и должны быть за это задержаны.

До этого о политике «нулевой терпимости» объявил министр юстиции Джефф Сешнс. В частности, это касается разделения детей и родителей. Все потому, что детей не допускают в изолятор временного содержания, где находятся взрослые. В администрации заявили, что все происходит согласно закону, а все послабления — неуместны.

Все в Штатах расположено около ста убежищ для детей мигрантов в 17 штатах.