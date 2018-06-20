Косачев: Выход США из СПЧ ООН является проявлением слабости

Накануне Вашингтон объявил о выходе из СПЧ ООН. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что подобное решение является признаком не силы, а слабости.

Косачев считает, что неважно, что же действительно кроется за этим решением. Он уверен, что сильные всегда продолжают отстаивать свою позицию, поскольку уверены, что они правы. Это происходит даже если они остаются в меньшинстве. Так, например, действует Россия в Совете Безопасности ООН и в других международных организациях.

При этом Косачев подчеркнул, что вся риторика идет «из страны, власти которой в эти дни на глазах у изумленного мира отбирают у вышвыриваемых из страны нелегальных иммигрантов из несовершеннолетних детей». Вместо того, чтобы отстаивать свое мнение, Вашингтон создает организации, которые «вскакивают в аплодисментах при виде американского флага», а если что-то идет не так, то единственное, что страна может сделать — это «хлопнуть дверью».

Косачев напомнил, что так уже было у Штатов с ЮНЕСКО и Межпарламентским союзом.