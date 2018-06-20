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Работы по благоустройству Щелковского шоссе в Москве завершат до июля

Работы по благоустройству Щелковского шоссе в Москве завершат до июля

 Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»

Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»
В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

 Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

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8:24   20 Июня 2018
Весь мир
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Косачев: Выход США из СПЧ ООН является проявлением слабости

Косачев: Выход США из СПЧ ООН является проявлением слабости

Накануне Вашингтон объявил о выходе из СПЧ ООН. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что подобное решение является признаком не силы, а слабости.

Косачев считает, что неважно, что же действительно кроется за этим решением. Он уверен, что сильные всегда продолжают отстаивать свою позицию, поскольку уверены, что они правы. Это происходит даже если они остаются в меньшинстве. Так, например, действует Россия в Совете Безопасности ООН и в других международных организациях. 

При этом Косачев подчеркнул, что вся риторика идет «из страны, власти которой в эти дни на глазах у изумленного мира отбирают у вышвыриваемых из страны нелегальных иммигрантов из несовершеннолетних детей». Вместо того, чтобы отстаивать свое мнение, Вашингтон создает организации, которые «вскакивают в аплодисментах при виде американского флага», а если что-то идет не так, то единственное, что страна может сделать — это «хлопнуть дверью».

Косачев напомнил, что так уже было у Штатов с ЮНЕСКО и Межпарламентским союзом.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #косачев #политика #спч оон
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