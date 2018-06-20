Работы по благоустройству Щелковского шоссе в Москве завершат до июля
Благоустройство Щелковского шоссе в Москве завершится до конца июня, сообщает столичный департамент строительства.
В июне будут завершены все работы на участке от Московской кольцевой автодороги до Садового кольца.
Также завершается благоустройство территории вокруг шоссе, в том числе въездов во дворы тех домов, которые находятся на около дороги. Строятся детские площадки и устанавливаются парковочные столбики.
Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца началась шесть лет назад.