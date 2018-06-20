Установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург»

Матч ЧМ-2018 между сборными Египта и России посетили 64 468 зрителей, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что значение стало рекордным. Ранее он принадлежал первой игре ЧМ-2018 на этом же стадионе, который проходил между командами Марокко и Ирана. 15 июня на стадионе разместились 62 548 болельщиков.

В Петербурге пройдут еще два матча в рамках группового этапа чемпионата. В пятницу на стадионе встретятся сборные Коста-Рики и Бразилии, а на следующей неделе во вторник пройдет встреча между командами Аргентины и Нигерии.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.