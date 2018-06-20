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Работы по благоустройству Щелковского шоссе в Москве завершат до июля

Работы по благоустройству Щелковского шоссе в Москве завершат до июля

 Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»

Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»
В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

 Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

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7:53   20 Июня 2018
Весь мир
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Установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург»

Установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург»

Матч ЧМ-2018 между сборными Египта и России посетили 64  468 зрителей, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что значение стало рекордным. Ранее он принадлежал первой игре ЧМ-2018 на этом же стадионе, который проходил между командами Марокко и Ирана. 15 июня на стадионе разместились 62 548 болельщиков.

В Петербурге пройдут еще два матча в рамках группового этапа чемпионата. В пятницу на стадионе встретятся сборные Коста-Рики и Бразилии, а на следующей неделе во вторник пройдет встреча между командами Аргентины и Нигерии.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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Автор: Олег Королев
#санкт-петербург #чм-2018 #рекорд #стадион #чм
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