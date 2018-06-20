Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»

Департамент транспорта Москвы полностью справляется с нагрузками в связи с проведением в столице чемпионата мира по футболу, сообщает заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В минувший вторник, когда болельщики покидали стадион «Спартак» после матча между Польшей и Сенегалом, транспортная система столицы не испытала излишней нагрузки.

Так, по окончанию матча более 42,7 тысяч любителей футбола в течение одного часа и 15 минут без проблем смогли покинуть стадион, воспользовавшись пригородными электричками, метро и аккредитованными столичными властями такси.

Ранее сообщалось, что во вторник в районе «Спартака» было ограничено движение автомобильного транспорта.