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 Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»

Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»
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7:24   20 Июня 2018
Россия
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Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»

Городской транспорт Москвы увез 42 тысячи человек со стадиона «Спартак»

Департамент транспорта Москвы полностью справляется с нагрузками в связи с проведением в столице чемпионата мира по футболу, сообщает заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В минувший вторник, когда болельщики покидали стадион «Спартак» после матча между Польшей и Сенегалом, транспортная система столицы не испытала излишней нагрузки.

Так, по окончанию матча более 42,7 тысяч любителей футбола в течение одного часа и 15 минут без проблем смогли покинуть стадион, воспользовавшись пригородными электричками, метро и аккредитованными столичными властями такси.

Ранее сообщалось, что во вторник в районе «Спартака» было ограничено движение автомобильного транспорта.

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Автор: Олег Королев
#москва #чм-2018 #москвасейчас
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