В Казахстане при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения при наезде легковушки на автобусную остановку на западе Казахстана.

Дорожная авария произошла во вторник вечером в Атырау, на центральной улице Азаттык.

Местные СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают, что автомобиль на повороте не справился с управлением и врезался в автобусную остановку «Санаторий».

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что в результате инцидента пострадали шестеро человек, Двое из них с черепно-мозговыми травмами, открытым переломом бедра и закрытой травмой живота были доставлены в областную больницу. Четверо пострадавших с ушибами и различными ранами были доставлены в местный травмпункт.

На место ЧП оперативно прибыли полицейские, которые оцепили место происшествия и перекрыли улицу. Проводится расследование инцидента.