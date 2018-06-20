В КНДР впервые сообщили о поездке Ким Чен Ына в Китай в день визита
Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о поездке главы КДНР в Китай в первый день его визита, сообщает Kyodo.
Южнокорейское агентство отмечает, что данное событие является беспрецедентным. Подчеркивается, что подобного рода события ЦТАК освещает по их окончанию, а не в самом начале.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Стороны договорились о защите и развитии отношений между Пекином и Пхеньяном.
Визит главы КНДР в Китай стал третьим в текущем году.