Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

Афганистанский президент Ашраф Гани призвал лидера «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Хайбатуллу Ахунадзада к проведению прямых переговоров, сообщает агентство Pajhwok.

Гани отметил, что радикальное движение должно согласится на переговоры. По его словам, если талибы согласятся к диалогу, то встречу можно провести в любом месте или местности: в горах, пустыне или мечети.

В минувшее воскресенье сообщалось, что власти Афганистана продлили перемирие с «Талибаном» на десять дней. Режим прекращения огня был объявлен в честь праздничных дней, символизирующих окончание месяца Рамадана.