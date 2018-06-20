Мы в соц.сетях:
СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом
Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

 Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе

Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе
Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

 Мексика впервые получило мясо Германии после начала «торговой войны» с США

Мексика впервые получило мясо Германии после начала «торговой войны» с США
СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом
Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

 Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе

Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе
Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

 Мексика впервые получило мясо Германии после начала «торговой войны» с США

Мексика впервые получило мясо Германии после начала «торговой войны» с США
6:23   20 Июня 2018
Весь мир
50

Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

Президент Афганистана призвал лидера талибов к переговорам

Афганистанский президент Ашраф Гани призвал лидера «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Хайбатуллу Ахунадзада к проведению прямых переговоров, сообщает агентство Pajhwok.

Гани отметил, что радикальное движение должно согласится на переговоры. По его словам, если талибы согласятся к диалогу, то встречу можно провести в любом месте или местности: в горах, пустыне или мечети.

В минувшее воскресенье сообщалось, что власти Афганистана продлили перемирие с «Талибаном» на десять дней. Режим прекращения огня был объявлен в честь праздничных дней, символизирующих окончание месяца Рамадана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#афганистан #талибан #талибы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия
Акцизы на бензин пока останутся в регионах
Правительство предложило оставлять в регионах 84,41% доходов от косвенного налога на топливо вместо 57,1%. Депутат Щапов согласен оставлять и 100%.
18:22   19 Июня 2018
68
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия

Навальный пошел налево, где его не ждут

16:27   19 Июня 2018
93
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1541
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
330
Самое читаемое
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

 Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду