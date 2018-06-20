Мексика впервые получило мясо Германии после начала «торговой войны» с США

В Мексику поступила первая партия свинины из Германии после введения американских пошлин, сообщает министерство сельского хозяйства страны.

В начале текущего месяца Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25 процентов на ряд продукции из стали, виски, сельхозтовары и свинину из США.

Данные меры стали ответом на введение США сбора в размере 25 и 10 процентов с поступающих из Мексики алюминия и стали.

Первая партия замороженной свинины весом в 25,5 тонны прибыла в порт Веракрус и прошла необходимые санитарные проверки. Договоренность была достигнута во время визита в ФРГ главы санитарного ведомства при минсельхозе Энрике Санчеса Круса.