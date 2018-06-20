СМИ: В Италии заявили о непродуктивности санкций против РФ

Советник итальянского вице-премьера Джанлука Савоини заявил о непродуктивности антироссийских санкций, сообщает газета «Известия».

Политик отметил, что в правительстве Италии неоднократно заявляли о том, что ограничительные меры непродуктивны. По его словам, в конце июня на саммите ЕС данная позиция будет оглашена официально.

Савоини в интервью «Известиям» подчеркнул, что Риму важны отношения с Москвой, и поэтому нужно подать сигнал об изменении ситуации. По его словам, даже если санкции невозможно будет снять в течение месяца, то нужно запустить процесс, который приведет к их снятию и восстановлению отношений с РФ.

В середине мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает отмену ограничительных мер по по отношению к России.