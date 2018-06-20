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5:26   20 Июня 2018
Весь мир
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СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

Американские авианосцы «Форд» и «Нимиц» будут уязвимы при приближении к Калининграду из-за громоздкости, пишет National Interest. 

Издание отмечает, что американские авианосцы имеют ограниченные возможности для выполнения задач в Балтийском море. Наиболее опасными для них являются противолодочные крылатые ракеты, базирующиеся на берегу и море.

Россия также располагает противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» различного базирования, которые способны наносить точные удары по любой цели от калининградского до шведского берега.

По информации журнала, «Ониксы» способны запускать ракеты на расстояние почти около 600 километров.

Также в Калининградской области находятся другие средства обороны, такие как С-300 и С-400.

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Автор: Олег Королев
#калининград #оникс #американские авианосцы
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